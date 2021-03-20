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أخبار البلد

نشاط رعوي مكثف لـ رئيس الطائفة الإنجيلية في محافظات صعيد مصر

السبت 20/مارس/2021 - 06:12 م
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر
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سامح سلام
انتهى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي من جولته الرعوية في صعيد مصر، في زيارة هي الأولى لمحافظات الصعيد، أسيوط، سوهاج، قنا، منذ صدور قرارات فتح الكنائس والتعبد فيها، بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب انتشار فيرس كورونا.

وزار رئيس الطائفة الإنجيلية، 4 مجامع كنسية، ومدارس السلام التابعة لسنودس النيل الإنجيلي وكنائس مجمع أسيوط، بمحافظة أسيوط، حيث استقبله اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والوفد المرافق له، بمقر المحافظة. 

وفي قرية العزية بمحافظة أسيوط، شارك رئيس الطائفة الإنجيلية في تنصيب القس مجدي منير راعيًا جديدًا للكنيسة بحضور شعب الكنيسة وقيادات المحافظة الشعبية والرسمية، كما اجتمع رئيس الإنجيلية بقساوسة مجمع أسيوط لسنودس النيل الإنجيلي في جلسة حوار مفتوحة، بحضور القس عادل عبد المسيح، رئيس مجمع أسيوط وقيادات المجمع.

وفي نفس السياق، استقبل القس عادل هارون رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والوفد المرافق، بحضور قيادات كنائس نهضة القداسة، وذلك بمقر دار كلية اللاهوت الوسلية للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة، في جلسة عامة مع قساوسة كنائس نهضة القداسة في مصر. 

وفي محافظ قنا شارك رئيس الإنجيلية في احتفال الكنيسة الإنجيلية بدندره محافظة قنا، في الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء الكنيسة، وأيضًا تنصيب القس ولسن نجيب راعيًا للكنيسة بحضور القس شنودة جرجس رئيس مجمع الأقاليم العليا، وقيادات المجمع، وعدد من القيادات الدينية وقيادات الكنائس المصرية والقيادات الشعبية والرسمية بالمحافظة.

وفي نهاية جولته، شارك رئيس الإنجيلية في احتفال تنصيب القس نظمي فوزي حنا، راعيًا جديدًا لكنيسة جرجا الإنجيلية، بحضور القس هاني دانيال رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، وقيادات المجمع، وعدد من القيادات الدينية وقيادات الكنائس المصرية والقيادات الشعبية والرسمية بالمحافظة.

رافق رئيس الإنجيلية في زيارته كل من القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والقس أرنست نادي، رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية.
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