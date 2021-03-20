الأردن.. تحويل المدارس إلى مستشفيات ميدانية حال زيادة إصابات كورونا

أفادت صحيفة الدستور الاردنية نقلا عن الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية عبد الغفور القرعان أن الوزارة ستسخر جميع إمكاناتها لمحاربة الفيروس إذا لزم الأمر.





وحسب الصحيفة الاردنية اكد القرعان أن هذه المرحلة تحتاج تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة للتغلب على الجائحة.





وابدي المتحدث باسم التربية الاردنية استعداد الوزارة لتسخير كافة مدارسها وجميع إمكاناتها للمساهمة مع جميع الكوادر الصحية لحماية الوطن والمواطنين من هذه الجائحة.



