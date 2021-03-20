الكويت تواصل الارتفاع القياسي في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 217.933 حالة.





وسجلت الصحة الكويتية، بحسب تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد ، 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ، ليرتفع الإجمالي الي 1215 منذ بداية الجائحة وحتي الان .





ورصدت الوزارة الكويتية تعافي 1386 حالة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي الى 202.208 حالات.



