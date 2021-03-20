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أخبار العالم

الكويت تواصل الارتفاع القياسي في إصابات كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 06:21 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 217.933 حالة.

وسجلت الصحة الكويتية، بحسب تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد، 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع الإجمالي الي 1215 منذ بداية الجائحة وحتي الان.

ورصدت الوزارة الكويتية تعافي 1386 حالة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي الى 202.208 حالات.

واجرت الوزارة 8447  فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات الي 1960138 . 
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