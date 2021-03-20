ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور

السبت 20/مارس/2021 - 08:08 م
مخطط تطوير مثلث ماسبيرو
مخطط تطوير مثلث ماسبيرو
Advertisements
عبد العزيز جمال - كيرلس صلاح
انفرد موقع صدى البلد بجولة داخل مشروع مثلث ماسبيرو، و داخل الشقق في الابراج السكنية بالتزامن مع اقتراب تشطيبها بعد عشوائية اغرقت المنطقة على مدار عقود. 

ورصد الموقع تشطيبات الشقق التى تمت على مستوى عالي بأفضل الادوات علاوة على تصميمات هندسية رائعة تبهر كل من يدخلها. 

 وقال المهندس صلاح متولى المشرف على المشروع انه يجري  إنشاء 4 أبراج منها برج إداري يضم 15 طابقا وبرجبن للراغبين في العودة تضم 18 طابقا وبرجا استثماريا يضم 23 طابقا.

وتابع متولى لصدى البلد  إن نسبة التنفيذ تخطت 80% وجاري تشطيب الشقق في الادوار السفلى بالتوازى مع انشاء الأدوار العليا مؤكدا أنه من المقرر الانتهاء من المشروع وتسليم الشقق بنهاية العام الحالي.

وتابع ان نظام الشقق يشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ و غرفتين وصالة وحمام ومطبخ.

يذكر ان حطة تطوير المثلث بدأت بعد  هدم المنازل وإخلاء المنطقة بالكامل فيما عدا  مبنى ماسبيرو، فندق رمسيس هيلتون- مبنى الخارجية – مسجد أبوالعلا- متحف المركبات ومبنى القنصلية الإيطالية و5 عقارات مسجلة كطراز معماري.

و تم هدم 1160 عقارا و الإعلان عن بناء الجزء الخاص للسكان الراغبين فى البقاء أولا والتي يجري بناؤها حاليا.

وراعى المخطط ان تكون منطقة متكاملة الخدمات بعد التطوير حيث ستشمل مناطق ترفيهية وممشى للمارة.
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اطلعوا على نماذج التشطيب.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات تطوير منطقة مثلت ماسبيرو

تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بالأقصر...صور

صلاح متولي: انتهاء 70% من نسبة تنفيذ الأبراج فى مثلث ماسبيرو

قلب العاصمة يضيء من جديد.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. شاهد

مدير صندوق العشوائيات يكشف تفاصيل جديدة حول تطوير مثلث ماسبيرو

شاهد.. مسئولو الإسكان في مثلث ماسبيرو مع بدء المرحلة الثانية من أبراج النيل

ترشيحاتنا

ادعولي .. حورية فرغلي تكشف حقيقة صور عملية أنفها | خاص

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها في أحدث ظهور.. فيديو

بشرة خير للأهلي.. المريخ يقدم مستندات للكاف بشأن شكوى تلاعب سيمبا التنزاني

نداء عاجل من الصحة السعودية للمواطنين والمقيمين لمواجهة كورونا

دراسة تحدد الأشخاص الأكثر عرضة لمرض الزهايمر وكيف يصابون به

عملية جديدة قريباً.. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. الأسبرين يحمي رئة المصابين بكورونا.. تعرف على أسباب وأعراض جفاف الفم

طريقة عمل باستا حارة بالدجاج المكرمل

للمرة الثانية .. ظهور لاند روفر رينج روفر 2022 الجديدة كليا