إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور

انفرد موقع صدى البلد بجولة داخل مشروع مثلث ماسبيرو، و داخل الشقق في الابراج السكنية بالتزامن مع اقتراب تشطيبها بعد عشوائية اغرقت المنطقة على مدار عقود.





ورصد الموقع تشطيبات الشقق التى تمت على مستوى عالي بأفضل الادوات علاوة على تصميمات هندسية رائعة تبهر كل من يدخلها.





وقال المهندس صلاح متولى المشرف على المشروع انه يجري إنشاء 4 أبراج منها برج إداري يضم 15 طابقا وبرجبن للراغبين في العودة تضم 18 طابقا وبرجا استثماريا يضم 23 طابقا.





وتابع متولى لصدى البلد إن نسبة التنفيذ تخطت 80% وجاري تشطيب الشقق في الادوار السفلى بالتوازى مع انشاء الأدوار العليا مؤكدا أنه من المقرر الانتهاء من المشروع وتسليم الشقق بنهاية العام الحالي.





وتابع ان نظام الشقق يشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ و غرفتين وصالة وحمام ومطبخ.





يذكر ان حطة تطوير المثلث بدأت بعد هدم المنازل وإخلاء المنطقة بالكامل فيما عدا مبنى ماسبيرو، فندق رمسيس هيلتون- مبنى الخارجية – مسجد أبوالعلا- متحف المركبات ومبنى القنصلية الإيطالية و5 عقارات مسجلة كطراز معماري.





و تم هدم 1160 عقارا و الإعلان عن بناء الجزء الخاص للسكان الراغبين فى البقاء أولا والتي يجري بناؤها حاليا.



