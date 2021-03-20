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رياضة

الفتح يهزم الأهلي 4-1 في الدوري السعودي

السبت 20/مارس/2021 - 08:07 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
فاز الفتح برباعية مقابل هدف على الأهلي، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري السعودي.

تقدم محمد مجرشي في الدقيقة 12 ثم أضاف كريستيان كويفا الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وتعرض محمد الفهيد لاعب الفتح للطرد في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وعاد مجرشي لإضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 69، واختتم كويفا مهرجان أهداف الفتح في الدقيقة 71.

وسجل طلال العبسي الهدف الوحيد لصالح الأهلي في الدقيقة 84.

ورفع الفتح رصيده للنقطة 31 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 35 بالمركز السادس.
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