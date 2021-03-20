بعد وفاته.. من هو شاكر عبد الحميد وسر محبة المبدعين له

يعد الدكتور شاكر عبدالحميد، الذي وافته المنية أول أمس، واحدًا من أبرز المفكرين فى العالم العربى، بما قدمه من إنتاج فكرى مواكب ومتفاعل مع التحولات الثقافية على الساحة العالمية، فهو صاحب تجربة كبيرة فى مجالات البحث العلمى والنقد والمعرفة، وشغل منصب وزير الثقافة فى مرحلة حرجة، لكن لفترة قصيرة لم تمكنه من تحقيق الكثير مما خطط له آنذاك.





ووقع خبر وفاته كصدم على الوسط الثقافي المصري، لما للمفكر الكبير من مكانه في قلوب المبدعين، والمثقفين لما يتمتع به من علم وخلق رفيع، يعد رحيله خسارة كبيرة للثقافة العربية، لأنه أثرى الحياة الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي، بالكثير من الأعمال الفكرية.





شاكر عبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزورى في ديسمبر 2011، وهو أستاذًا لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.





حائز على جوائز عديدة "جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتي تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والعرابة.





الراحل لم يبخل بوقته، ولم يضن بجهده الدائب من أجل مواكبة الأحداث الثقافية، والعمل على النهوض بالعمل الثقافي، لتصبح الثقافة مؤثرة، وقادرة على أن تبث روح الاستنارة في المجتمع، فألف الكتب وترجمها، وتحمل أعباء إدارة العمل الثقافي على اختلاف مسئولياته ومستوياته، ورغم ذلك لم يتخل لحظة عن دماثته وذوقه وروحه الطيبة.





ومن بين مؤلفاته: العملية الإبداعية في التصوير ـ الكويت ـ سلسلة عالم المعرفة ـ العدد 1987، 109، السهم والشهاب (دراسات في القصة والرواية العربية) ـ القاهرة وطنطا ـ مصر ـ مطبوعات الرافعى، 1987، الطفولة والإبداع (سلسلة في خمسة أجزاء) صدر عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ـ الكويت 1989، في علم النفس العام (بالاشتراك مع آخرين) ـ القاهرة ـ مكتبة غريب 1989، دراسات نفسية في التذوق الفنى (كتاب يشمل على ستة أبحاث حول تذوق الأدب وتذوق الفنون التشكيلية، إضافة إلى مقدمة نظرية)ـ القاهرة ـ مكتبة غريب 1989، الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة 1993.





وكذلك السيئة للمخدرات من الناحية العلمية ـ مكتب التنمية العربي لدول الخليج ـ الرياض 1993، الأدب والجنون ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ القاهرة 1993، علم نفس الإبداع ـ القاهرة ـ مكتبة غريب 1995، المفردات التشكيلية ـ رموز ودلالات ـ القاهرة ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ مصر 1997، الاكتشاف وتنمية المواهب. 1995، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، الحلم والرمز والأسطورة. القاهرة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998، دراسات في حب الاستطلاع والخيال والإبداع بالاشتراك مع أد. عبد اللطيف خليفةـ القاهرة. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 2000، التفضيل الجمالى ـ دراسة في سيكولوجية التذوق الفنى ـ الكويت سلسلة عالم المعرفة ـ 2000، الفكاهة والضحك ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ يناير 2003، عصر الصورة، الإيجابيات والسلبيات. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- سلسلة عالم المعرفة، يناير 2005، الفكاهة وآليات النقد الاجتماعى (بالاشتراك). القاهرة. مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة 2004.



