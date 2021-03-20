نجاح أول عملية زراعة كبد في المعهد القومي بدمنهور

أعلن المعهد الطبى القومى بدمنهور، نجاح أول عملية زراعة كبد، والتى تعد الأولى وطفرة طبية كبيرة وإنجازا كبيرا داخل مستشفيات البحيرة، حيث أجريت الجراحة بإشراف الدكتور محمد فوزي، رئيس هيئه المستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور أسامة البلكي، مدير عام مستشفى دمنهور التعليمى، ومدير برنامج زراعة الكبد.





وأوضح مدير مستشفى دمهور التعليمى، أن الحالة لمريض يبلغ من العمر 47 عاما وكان يعاني من فشل كبدي نتيجة تليف ووجود بؤر سرطانية بالكبد، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المريض والمتبرع وتمت العمليه بنجاح، وخضع بعدها المريض والمتبرع للرعاية الطبية الفائقة حتى استقرار حالة المتبرع وخرج يوم الأحد 14 مارس الجاري واليوم خرج المريض متعافيا بعد الاطمئنان على صحته.





ومن جانبه تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتهنئة إلى أهالى المحافظة، لنجاح أول عملية زراعة كبد بالبحيرة فى بشرى سارة وميلاد قسم جديد وهو وحدة زراعة الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي لرفع العبء عن المواطن والمريض البحراوي.

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