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تعليم

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي .. غدا

الأحد 21/مارس/2021 - 08:02 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"  بشأن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 .


وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الاول لعام  2020/2021 ،  غدا الاثنين الموافق 22 مارس 2021 .

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وأكد الدكتور طارق ،وزير التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تم إلكترونيا بدون تدخل بشري، حيث قام الكمبيوتر بتصحيح 200 مليون إجابة إلكترونية.

وقال وزير التربية والتعليم إن السبب في تأخر إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي التي تم تصحيح امتحاناتها إلكترونيًا، هو أن الوزارة حرصت على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط.

وأوضح أن الوزارة لن تكتفي مثلا بتعريف الطالب بدرجته في اللغة العربية فقط بل ستوضح له درجته في البلاغة وفي النحو وغيرها بتفاصيل دقيقة.

وتعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به.

وقالت إن هذه البطاقة مدون بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها، ومدون بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: "تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عاليا من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسبا من التوقعات للفصل الدراسي الأول، وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، وإذا لم يأخذ الاختبار الإلكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن النقطة السوداء تعبر عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمان باللون الأسود عن متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم إعلان  نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 قريبا عبر الروابط التالية:

- موقع وزارة التربية والتعليم الذي يمكن متابعة ظهور رابط نتيجة الصفين الأول  والثاني الثانوي 2021 عليه من خلال الضغط هنا 


- الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الضغط هنا


-الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم عبر فيس بوك والذي يمكن متابعته من خلال  الضغط هنا 
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