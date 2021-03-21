كيف تحسن من أداء إطارات سيارتك على الطريق

تعتبر الإطارات واحدة من أهم الأجزاء الحركية داخل المنظومة الفنية للسيارة، فهي المتحكمة في الأداء الفني على كافة مستويات الطريق، سواء كانت تسير على طرق وعرة أو مستوية أو تحت أي ظروف أخرى كتجمعات المياه، والنتوءات، وفي كثير من الأجواء يقع البعض من قائدي السيارات في العديد من الأخطاء والتي قد تنال من قوة وأداء اطارات السيارة.

و في سياق هذا الموضوع يقدرم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح لقائدي السيارت حول كيفية تحسين أداء إطارات السيارة.

1 – فقاعات الإطار والاصطفاف





في كثير من الأحوال تظهر فقاعة خارجية على هيكل الإطار، وتنتج هذه الفقاعة لعدة أسباب ومنها، طريقة الاصطفاف والتي تحدث بسبب ارتطام العجلة بأحد الأرصفة الصلبة أثناء عملية الاصطفاف مما ينتج ظهور هذه الفقاعة و التي تشير إلى أهمية تغيير هذا الإطار، كما تحدث هذه المشكلة بسبب وجود تمويجات في الجنط المعدني للسيارة.

2 – عوامل الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة





لكي تتمتع بعمر افتراضي أطول لاطارات سيارتك، فيجب أن تبتعد عن المناطق المغمورة بالمياه، والتي تؤثر على الهيكل الخارجي للاطار بشدة على المدى البعيد، و التي قد تحدث خلل في منظومة الهواء الداخلي، كما يجب أن نتجنب الاصطفاف تحت أشعة الشمس القوية، و التي لها دور كبير في تعرض إطارات السيارة إلى الخطر، و تتلخص هذه النقطة في الابتعاد عن عوامل ارتفاع أو انخفاض الحرارة التي تؤثر على حالة الإطارات.

3 – متابعة حالة الإطار ومستوى ضغط الهواء





لكي تتمع بأفضلية الأداء على الطريق، وضمان عمر افتراضي أطول لإطارات السيارة، فمن الضروري أن تقوم بمتابعة مستوى ضعط الهواء داخل الاطارات، و تفقد الحالة الخارجية للإطار، وفي حالة تعرض احد الاطارات لثقب فمن الأفضل أن تبتعد عن طرق الصيانة التقليدية "الخابور"، والقيام بإصلاحه عبر اللحام الدائري.