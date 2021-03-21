ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيف تحسن من أداء إطارات سيارتك على الطريق

الأحد 21/مارس/2021 - 03:01 ص
كيف تحسن من اداء
كيف تحسن من اداء اطارات سيارتك على الطريق
Advertisements
صبري طلبه

تعتبر الإطارات واحدة من أهم الأجزاء الحركية داخل المنظومة الفنية للسيارة، فهي المتحكمة في الأداء الفني على كافة مستويات الطريق، سواء كانت تسير على طرق وعرة أو مستوية أو تحت أي ظروف أخرى كتجمعات المياه، والنتوءات، وفي كثير من الأجواء يقع البعض من قائدي السيارات في العديد من الأخطاء والتي قد تنال من قوة وأداء اطارات السيارة.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدرم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح لقائدي السيارت حول كيفية تحسين أداء إطارات السيارة.

 

1 – فقاعات الإطار والاصطفاف


 في كثير من الأحوال تظهر فقاعة خارجية على هيكل الإطار، وتنتج هذه الفقاعة لعدة أسباب ومنها، طريقة الاصطفاف والتي تحدث بسبب ارتطام العجلة بأحد الأرصفة الصلبة أثناء عملية الاصطفاف مما ينتج ظهور هذه الفقاعة و التي تشير إلى أهمية تغيير هذا الإطار، كما تحدث هذه المشكلة بسبب وجود تمويجات في الجنط المعدني للسيارة.

 

2 – عوامل الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة


لكي تتمتع بعمر افتراضي أطول لاطارات سيارتك، فيجب أن تبتعد عن المناطق المغمورة بالمياه، والتي تؤثر على الهيكل الخارجي للاطار بشدة على المدى البعيد، و التي قد تحدث خلل في منظومة الهواء الداخلي، كما يجب أن نتجنب الاصطفاف تحت أشعة الشمس القوية، و التي لها دور كبير في تعرض إطارات السيارة إلى الخطر، و تتلخص هذه النقطة في الابتعاد عن عوامل ارتفاع أو انخفاض الحرارة التي تؤثر على حالة الإطارات.

 

3 – متابعة حالة الإطار ومستوى ضغط الهواء


لكي تتمع بأفضلية الأداء على الطريق، وضمان عمر افتراضي أطول لإطارات السيارة، فمن الضروري أن تقوم بمتابعة مستوى ضعط الهواء داخل الاطارات، و تفقد الحالة الخارجية للإطار، وفي حالة تعرض احد الاطارات لثقب فمن الأفضل أن تبتعد عن طرق الصيانة التقليدية "الخابور"، والقيام بإصلاحه عبر اللحام الدائري.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على أفضل 3 نصائح للحفاظ على إطارات سيارتك

في 5 خطوات.. كيف تتغلب على أعطال سيارتك ؟

5 علامات تدل على تلف كاوتش عربيتك .. تعرف عليها

مع بداية يوم جديد.. 3 خطوات مهمة لفحص سيارتك

ما الطرق الصحيحة للحفاظ على إطارات سيارتك؟

خليها زيرو.. نصائح مهمة تجعل سيارتك أنيقة دائما

ترشيحاتنا

ثنائي جديد على أعتاب الانضمام لمنتخب مصر الأول| تفاصيل

اخبار الفن .. حقيقة وفاة سيد رجب .. حورية فرغلي تجري عملية ثالثة .. زوجة وليد منصور تعلق على ارتباطه بالفنانة روبي

إعلامية كويتية تكشف أسباب تصدر الإمارات قائمة الدول في مجال الإغاثة الإنسانية

تعرف على ترتيب محمد صلاح فى قائمة أعلى نجوم كرة القدم أجرًا بالعالم

ميدو يطالب بإلغاء بعض الألعاب من نادي الزمالك

مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب الصحفي مجدي حسين عن الطعام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور