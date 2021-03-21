برلماني يوضح أسباب زيادة نسبة تعاطي المخدرات في محافظة سوهاج

قال النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، أنه يوجد كثير من العوامل التي أدت إلى إرتفاع نسبة تعاطي المخدرات في سوهاج بصفة خاصة ومصر بصفى عامة، موضحا أن إرتفاع مستوى الفقر والأمية وتدني مستوى الثقافي والتقصير في أساليب التربية والتنشئة الإجتماعية.









وأشار أبو الحمد في تصريحاته لـ"صدى البلد"إلى أن محافظة سوهاج تعاني من إرتفاع كبير في عدد السكان، وبالتالي ترويج هذه المخدرات والسموم بالنسبة للتجار يكون سهل، حيث يستهدف هؤلاء المجرمين مثل هذه المحافظات الكثيفة في مستوى سكانها من أجل تحقيق أرباحا طائلة.









وثمن عضو مجلس النواب، يعلن تنفيذ خطة لمكافحة تعاطى المخدرات بسوهاج، والتنسيق مع محافظ سوهاجـ لوضع حلول تحمي الشباب من هذا الخطر المميت، مطالبا بعتميم هذه الخطط على مستوى محافظات جممهورية مصر بأكملها.



