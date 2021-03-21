اليوم.. آخر موعد لسداد رسوم الامتحان التكميلي بـ حقوق حلوان

وتقرر تحديد موعد إجراء الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 6 /4/ 2021 فى تمام العاشرة صباحًا بالكلية.

وقد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية، حيث يمكن السداد عبر فروع كل من " امان - مصاري - ممكن - ايجي باي - البريد المصري - سمارت - وقتي " .





ونوهت الجامعة بضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات أو بصورة منه .





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وناشدت الكلية، الطلاب الذين قاموا بالحجز لأداء الامتحان؛ سرعة سداد المصروفات علما بأن اليوم آخر مواعيد للسداد.جدير بالذكر أن معادلة التكميليى الفرنسي بكلية الحقوق تأتي لمن لم يدرس مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة.