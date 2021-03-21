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تعليم

اليوم.. آخر موعد لسداد رسوم الامتحان التكميلي بـ حقوق حلوان

الأحد 21/مارس/2021 - 03:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان أن اليوم آخر موعد  لسداد رسوم الاختبار التكميلي بكلية التربية لامتحان المعادلة التكميلي "فرنسي" وذلك لطلاب كلية الحقوق للعام الدراسي 2020 /2021

وتقرر تحديد موعد إجراء الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 6 /4/ 2021  فى تمام العاشرة صباحًا بالكلية.

وناشدت الكلية، الطلاب الذين قاموا بالحجز لأداء الامتحان؛ سرعة سداد المصروفات علما بأن اليوم آخر مواعيد للسداد.

وقد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية، حيث يمكن السداد عبر فروع كل من " امان - مصاري - ممكن - ايجي باي - البريد المصري - سمارت - وقتي " .

ونوهت الجامعة بضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات أو بصورة منه .

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جدير بالذكر أن معادلة التكميليى الفرنسي بكلية الحقوق تأتي لمن لم يدرس مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة.
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