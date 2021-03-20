كارتيرون يرفض إقامة معسكر خارجي لفريق الزمالك خلال توقف الدوري

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري الممتاز الحالية.
وأبدى كارتيرون رغبته في خوض تدريبات الفريق خلال فترة توقف الدوري بمقر النادي دون إقامة معسكر مغلق وذلك لغياب عدد كبير من اللاعبين بالمنتخبات المختلفة.
وضم المنتخب الأول بقيادة حسام البدري 5 من لاعبي الفريق وهم: محمود جنش، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، وأحمد سيد "زيزو"، بينما ضم شوقي غريب 3 لاعبين للمنتخب الأوليمبي وهم: أحمد عيد، إمام عاشور، وأسامة فيصل.
وكان المنتخب التونسي استدعى الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري للمشاركة مع نسور قرطاج في مباراتي ليبيا وغينيا بالتصفيات الإفريقية.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجزائر في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.