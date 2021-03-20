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رياضة

كارتيرون يرفض إقامة معسكر خارجي لفريق الزمالك خلال توقف الدوري

السبت 20/مارس/2021 - 11:01 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري الممتاز الحالية. 

وأبدى كارتيرون رغبته في خوض تدريبات الفريق خلال فترة توقف الدوري بمقر النادي دون إقامة معسكر مغلق وذلك لغياب عدد كبير من اللاعبين بالمنتخبات المختلفة. 

وضم المنتخب الأول بقيادة حسام البدري 5 من لاعبي الفريق وهم: محمود جنش، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، وأحمد سيد "زيزو"، بينما ضم شوقي غريب 3 لاعبين للمنتخب الأوليمبي وهم: أحمد عيد، إمام عاشور، وأسامة فيصل. 

وكان المنتخب التونسي استدعى الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري للمشاركة مع نسور قرطاج في مباراتي ليبيا وغينيا بالتصفيات الإفريقية. 

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجزائر في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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