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فن

ابنة فيفي تهنئ والدتها بعيد الأم : كل سنة وأنتي حبيبتي وصاحبتي

السبت 20/مارس/2021 - 11:59 م
فيفي عبده وابنتها
فيفي عبده وابنتها
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محمد بدران
وجهت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، رسالة إلى والدتها بمناسبة عيد الأم من خلال  حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت عزة صورة رفقة والدتها وعلقت "كل سنة و انتي طيبة يا أمي كل سنة و انتي سندي و ظهري كل سنة و انتي حبيبتي و صاحبتي ربنا يديكي الصحة و طولة العمر بحبك ❤️💋"

يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

العمل من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.


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