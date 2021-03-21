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تعليم

تهدف لدعم الرعاية الصحية.. شروط التقدم لجائزة شباب أفريقيا المبدعين للصحة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:02 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور ايمن صالح، عن فتح باب التقدم لجائزة شباب أفريقيا المبدعين للصحة لعام ٢٠٢١ Africa young innovator for health award 2021.

الجائزة تهدف إلى إبراز ودعم عمل رائدة رجال الأعمال الشباب تطوير الابتكارات الصحية. تهدف الجائزة إلى تشجيع ريادة الأعمال التجارية والمساعدة في تطوير حلول الرعاية الصحية الواعدة.

تبحث الجائزة عن حلول تهدف إلى دعم وتجهيز وحماية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية ، الذين هم في طليعة تقديم الرعاية الصحية إلى المجتمعات. الأطباء والممرضات والصيادلة ومساعدو التمريض والرعاية المجتمعية والأخصائيون الاجتماعيون هم العمود الفقري الحاسم لأنظمة الرعاية الصحية التي تعمل بشكل جيد. لا توجد فئة أخرى من العمال ضرورية لرفاهية سكان كل أمة. لهذا السبب ستركز الجائزة في نسختها الأولى على دعم الابتكارات التي يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

من خلال النظر إلى الشباب ، تجد الجائزة حلولًا عملية للعاملين في مجال الرعاية الصحية. أفريقيا هي أصغر قارة على هذا الكوكب. بدأ 22 في المائة من السكان في سن العمل في أفريقيا أعمالهم - وهو أعلى معدل لريادة الأعمال في العالم.

لذلك تجمع جائزة Africa young innovator for health بين الحاجة إلي حلول مبتكرة لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية بقوة روح المبادرة الشبابية. سيبحث برنامج الجائزة لهذا العام عن حلول رعاية صحية مبتكرة تهدف إلى دعم وتجهيز وحماية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية.

الجائزة الأولى بقيمة 40.000 دولار
الجائزة الثانية بقيمة 20،000 دولار
الجائزة الثالثة 15000 دولار
ولمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم وشروط الجائزة يرجي زيارة البريد الإلكتروني التالي :
علما الموعد النهائي للترشيح هو٢٠٢١/٣/٣١

كما أعلنت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أن هناك سبع  فرق من طلاب الكلية تشارك فى  البطولة العربية الأفريقية لشباب الجامعات في البرمجة.

وأوضحت في تصريحات، تأهل فريقين من الجامعة وذلك عقب إجتيازهم المراحل الأولى في المسابقة في وقت لاحق من العام الدراسي.

وأكدت  أن الكلية تدعم مشاركة الطلاب في البطولات والمسابقات العالمية، في إطار تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وكانت الدكتورة رقية شلبي ، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، قد أعلنت عن قيام الكلية بأعمال التجديد والتطوير ضمن خطة الجامعة لتطوير الكليات، مشيرًة إلى أنه تم تطوير مسرح الكلية  ومن المقرر افتتاحه  اليوم.
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