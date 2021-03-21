تهدف لدعم الرعاية الصحية.. شروط التقدم لجائزة شباب أفريقيا المبدعين للصحة

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور ايمن صالح، عن فتح باب التقدم لجائزة شباب أفريقيا المبدعين للصحة لعام ٢٠٢١ Africa young innovator for health award 2021.





الجائزة تهدف إلى إبراز ودعم عمل رائدة رجال الأعمال الشباب تطوير الابتكارات الصحية. تهدف الجائزة إلى تشجيع ريادة الأعمال التجارية والمساعدة في تطوير حلول الرعاية الصحية الواعدة.





تبحث الجائزة عن حلول تهدف إلى دعم وتجهيز وحماية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية ، الذين هم في طليعة تقديم الرعاية الصحية إلى المجتمعات. الأطباء والممرضات والصيادلة ومساعدو التمريض والرعاية المجتمعية والأخصائيون الاجتماعيون هم العمود الفقري الحاسم لأنظمة الرعاية الصحية التي تعمل بشكل جيد. لا توجد فئة أخرى من العمال ضرورية لرفاهية سكان كل أمة. لهذا السبب ستركز الجائزة في نسختها الأولى على دعم الابتكارات التي يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية.





من خلال النظر إلى الشباب ، تجد الجائزة حلولًا عملية للعاملين في مجال الرعاية الصحية. أفريقيا هي أصغر قارة على هذا الكوكب. بدأ 22 في المائة من السكان في سن العمل في أفريقيا أعمالهم - وهو أعلى معدل لريادة الأعمال في العالم.





لذلك تجمع جائزة Africa young innovator for health بين الحاجة إلي حلول مبتكرة لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية بقوة روح المبادرة الشبابية. سيبحث برنامج الجائزة لهذا العام عن حلول رعاية صحية مبتكرة تهدف إلى دعم وتجهيز وحماية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية.





الجائزة الأولى بقيمة 40.000 دولار

الجائزة الثانية بقيمة 20،000 دولار

الجائزة الثالثة 15000 دولار

ولمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم وشروط الجائزة يرجي زيارة البريد الإلكتروني التالي :

علما الموعد النهائي للترشيح هو٢٠٢١/٣/٣١



