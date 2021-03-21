علي الحجار يحتفل بألبومه الجديد في مسرح الزمالك ويغازل زوجته بأغنية

شارك الفنان علي الحجار في سهرة غنائية على مسرح الزمالك لأول مرة، قدم خلاله 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، من بينها "رمى رمشه" واعذروني" و"الليل وآخره" وأغنية "لما الشتا يدق البيبان" بجانب رائعة "على قد ما حبينا".

كما فاجأ الحجار عشاقه بالعرض اللايف الأول لأجدد اغنيات ألبومه الجديد "لو عايز"، من بينها "أسيبك ليه" و"فجأة"، ويستعد لطرحه بشكل رسمي قريبا ويضم في جعبته 17 أغنية.

وغازل الحجار زوجته هدى أمام عشرات الحضور بإهدائه إياها أغنيته الشهيرة "انتي طلعتيلي منين"، وتزامنا مع احتفالات عيد الأم، أهدى الحجار روح والدته الراحلة لفتة طيبة عبر تقديمه إحدى أشهر وأقدم أغنياته "دعوتي في الفجر ياما"، وتفاجأ بهدية غير متوقعة من قلب الجمهور بإهداء أحد الحضور له صورة مطبوع عليها صورتها واسم الأغنية.

وينشغل علي الحجار بعد الحفل مباشرة في تحضيرات مشاركته الغنائية المنتظرة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غد الأحد على مسرح المنارة، عبر إحيائه احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي لعيد الأم بمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم.