ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علي الحجار يحتفل بألبومه الجديد في مسرح الزمالك ويغازل زوجته بأغنية

الأحد 21/مارس/2021 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

شارك الفنان علي الحجار في سهرة غنائية على مسرح الزمالك لأول مرة، قدم خلاله 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، من بينها "رمى رمشه" واعذروني" و"الليل وآخره" وأغنية "لما الشتا يدق البيبان" بجانب رائعة "على قد ما حبينا". 


كما فاجأ الحجار عشاقه بالعرض اللايف الأول لأجدد اغنيات ألبومه الجديد "لو عايز"، من بينها "أسيبك ليه" و"فجأة"، ويستعد لطرحه بشكل رسمي قريبا ويضم في جعبته 17 أغنية.  


وغازل الحجار زوجته هدى أمام عشرات الحضور بإهدائه إياها أغنيته الشهيرة "انتي طلعتيلي منين"، وتزامنا مع احتفالات عيد الأم، أهدى الحجار روح والدته الراحلة لفتة طيبة عبر تقديمه إحدى أشهر وأقدم أغنياته "دعوتي في الفجر ياما"، وتفاجأ بهدية غير متوقعة من قلب الجمهور بإهداء أحد الحضور له صورة مطبوع عليها صورتها واسم الأغنية.


وينشغل علي الحجار بعد الحفل مباشرة في تحضيرات مشاركته الغنائية المنتظرة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غد الأحد على مسرح المنارة، عبر إحيائه احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي لعيد الأم بمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شيماء ناجي تستحضر روح شادية في ساقية الصاوي

دموع علي الحجار في بوابة الحلواني ختاما لحفلات عيد الحب بالأوبرا

دموع علي الحجار ببوابة الحلوانى تختتم حفلات عيد الحب بالأوبرا

لما الشتا يدق البيبان اوعى تفتح.. صلاح عبد الله يسخر من برودة الجو

مسرح الزمالك يحتضن أكبر حفلات زهرة رامي وميكسر باند

أحمد الحجار يستعيد ذكريات التسعينيات بأوبرا الإسكندرية.. 7 مارس

ترشيحاتنا

بيان عاجل من شرطة مكة بشأن فيديو تحرش رجل بامرأة أمام محل تجاري

رفض مكافأة ونزل بالبيجاما.. طبيب يعالج سائحا إنجليزيا في الأقصر| شاهد

فرنسا تحظر الذبح الحلال للدواجن .. والمساجد ترفض القرار

بعد أبلة فاهيتا.. منة عدلي القيعي تتعاون مع عزيز مرقة في أغنيتين

الحارس المغربي بونو يسجل هدفا قاتلا لـ إشبيلية في شباك بلد الوليد.. فيديو

طارق يحيى يكشف تفاصيل خطة تصعيد ناشئين للفريق الأول بالزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور