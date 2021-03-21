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القاهرة في ثوبها الجديد .. ملامح خطة وزارة الآثار لـ موكب المومياوات

الأحد 21/مارس/2021 - 12:55 ص
وزير الاثار يكشف
وزير الاثار يكشف ملامح وخطة موكب المومياوات
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ندى رأفت

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة المصرية سيكون متاحا للجمهور بداية من يوم 4 إبريل، لكن الجمهور لن يستطيع زيارة المومياوات الـ22 التي ستنقل إلى المتحف، وسيعمل الأثريون على تجهيزها لمدة 15 يوما، لتتاح أمام الجمهور في قاعتها الجديدة يوم 18 أبريل.

 

وأضاف " خالد العناني " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON " ، أن تأمين نقل المومياوات سيكون مزدوجًا، أي أثري من خلال المرممين والأساتذة من أجل الإعداد قبل وأثناء النقل، إذ تم العمل على هذه التجهيزات لمدة سنة ونصف، كما سيكون التأمين على الموكب نفسه، وبالتالي فلا مجال لأي خطأ.


وتابع وزير السياحة والآثار: "هدفنا إظهار القاهرة في ثوبها الجديد، هدفنا ننور ميدان التحرير ونزيح الستار على المسلة والخشبة على الكباش الأربعة، ونضيء عمارات التحرير حتى نصل إلى بحيرة عين الصيرة، وهذا سيؤدي إلى ترويج سياحي وثقافي كبير للدولة المصرية ".

 

وأردف " العناني "، أن حضور الموكب سيكون عالٍ المستوى ليكون لائقًا بملوك مصر، مشددًا على أن كل ما يرتبط بهذا اليوم مدروس، مثل اللوجو والألوان والأزياء والأغاني التي سيغنيها المطربون والكورال سيكون معبرًا عن الحضارة المصرية القديمة.. مئات الأشخاص شاركوا في إعداد هذا المشهد، ومئات الأشخاص سيشاركون في إخراجه ".


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