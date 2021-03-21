صحفي سوداني: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

قال عثمان ميرغنى ، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية ، إن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة وصلت لطريق مسدود لأن الحلول التى قدمت الآن أصبحت غير فاعلة فى الدعوة إلى المفاوضات الرباعبة للوصول إلى حل يوافق عليه جميع الأطراف.

وأضاف عثمان ميرغنى، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، أن السودان قدمت مقترح المفاوضات الرباعية ووافقت عليه مصر ولكن الجانب الإثيوبي أعترض عليه، متابعًا أن المساحة الزمنية خطيرة جدا لأنه سيتم بدء ملئ المرحلة الثانية فى يوليو المقبل ولم يبق الكثير من الوقت لإيجاد حلول.

وأكد عثمان ميرغنى، أن المشكلة كبيرة جدا بالنسبة للسودان لأنها ستتعرض للغرق أكثر من العام الماضى، موضحا أن السودان بدأت تتحسب الآن لهذا الملئ وذلك عرض السودان لمشكلة توليد الكهرباء.

وتابع عثمان ميرغنى، أن الولايات المتحدة تدخلت بقوة لحل أزمة سد النهضة وباتت أن تصل إلى حل قوى ولكن استنفدت كل هذه الفرص، لافتًا إلى أن السودان تحاول الآن تخزين كميات كبيرة من الماء ، مؤكدا أن الأمر يجب أن يرفع للقمة السيادية على مستوى الرؤساء بحكم المصالح المشتركة.