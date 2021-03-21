خبير: مبادرة التمويل العقاري لن تفيد مشروعات القطاع الخاص

قال علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن المبادرة المتعلقة بالتمويل العقاري بشكلها الأخير وملامحها لن تكون كافية أو مفيدة لمشروعات القطاع الخاص .





وأضاف " علاء فكري " في لقاء عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": القطاع الخاص لديه عبء كبير فيما يخص تكلفة الارض ، خاصة أن مستلزمات الإنتاج غير مدعومة ومن ثم ينعكس ذلك في الشكل النهائي للتكلفة ".





وتابع عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية : "الهدف الرئيسي لي أن أصل بهذه التكلفة لقيمة ناجحة تصل لمتوسطي الدخل كونها الشريحة الاوسع والاشمل والاحق بهذه المبادرة حتى يصل إليه منتج نهائي بوحدة جيدة مناسبة ومميزة ".



