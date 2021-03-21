خبير: مبادرة التمويل العقاري لن تفيد مشروعات القطاع الخاص

قال علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن المبادرة المتعلقة بالتمويل العقاري بشكلها الأخير وملامحها لن تكون كافية أو مفيدة لمشروعات القطاع الخاص .
وأضاف " علاء فكري " في لقاء عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": القطاع الخاص لديه عبء كبير فيما يخص تكلفة الارض ، خاصة أن مستلزمات الإنتاج غير مدعومة ومن ثم ينعكس ذلك في الشكل النهائي للتكلفة ".
وتابع عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية: "الهدف الرئيسي لي أن أصل بهذه التكلفة لقيمة ناجحة تصل لمتوسطي الدخل كونها الشريحة الاوسع والاشمل والاحق بهذه المبادرة حتى يصل إليه منتج نهائي بوحدة جيدة مناسبة ومميزة ".
وأكد فكري، أنه لا يمكن أن تؤدي المبادرات إلى تقسيم الشعب إلى شريحتين دون غيرهما وهما محدودي الدخل عبر الإسكان الاجتماعي والطبقات الثرية ، وان يصبح متوسطي الدخل في المنتصف بلا إستفادة بهذه المبادرات خاصة أن القاعدة الأكبر هي الاسكان المتوسط وفوق المتوسط مطالبًا برفع الحد الاقصى كحدود لتمويل الاسكان الخاص بمتوسطي الدخل إلى 1.5 مليون ، بالاضافة إلى الاحتفاظ بمساحة الوحدات كما في المبادرة السابقة 150 متر، حيث سيكون بوسع القطاع الخاص استهداف الشريحة متوسطة الدخل وتوفير قسط شهري مناسب ".