Kirin 9000L.. هواوى تستعد لإطلاق أفضل معالجات 2021

كشفت تسريبات أن شركة Huawei هواوى الصينية فى طريقها لإطلاق أفضل معالجاتها على الإطلاق، وهو معالج Kirin 9000L الذى يتمتع بعدد من الإمكانات الكبيرة ، حيث سيستخدم المعالج مع هواتف P50 التى سيتم إطلاقها فى شهر مايو المقبل.





وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن معالج Kirin 9000L سيتم تصنيعه باستخدام تقنية 5nm EUV من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، كما أنه سيتفوق على معالجات Kirin 9000 و 9000E .





يأتى معالج Kirin 9000L بسرعة 3.13 جيجاهرتز حيث سيكون أسرع من المعالجات السابقة التى انخفض ترددها إلى 2.86 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة الرسومات GPU عبارة عن 18 نواة Mali-G78 .





وسيدعم معالج Kirin 9000L هواتف HUAWEI P50 القادمة، والتى ستأتى بمستشعر IMX800 1 من سونى، حيث يعتبر المستشعر الوحيد الذى يأتى بقياس 1 بوصة، بالإضافة إلى احتوائه على تقنية ToF لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى مستشعر ثلاثي الأبعاد ToF.





كما ستتميز هواتف P50 بـ 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج إحداها مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، وسيتم استخدام تقنية العدسة السائلة مع الهواتف، حيث يمكن لهذه التقنية تحقيق تركيز بؤري بمستوى مللي ثانية مثل العين البشرية ، ومعدل تكوين الفيلم يقارب 100%.



