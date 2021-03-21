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تكنولوجيا

Kirin 9000L.. هواوى تستعد لإطلاق أفضل معالجات 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 03:03 ص
Kirin 9000L.. هواوى
Kirin 9000L.. هواوى تستعد لإطلاق أفضل معالجات 2021
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة Huawei  هواوى الصينية فى طريقها لإطلاق أفضل معالجاتها على الإطلاق، وهو معالج Kirin 9000L الذى يتمتع بعدد من الإمكانات الكبيرة ، حيث سيستخدم المعالج مع هواتف P50 التى سيتم إطلاقها فى شهر مايو المقبل. 

وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن معالج Kirin 9000L سيتم تصنيعه باستخدام تقنية  5nm EUV من شركة  سامسونج الكورية الجنوبية، كما أنه سيتفوق على معالجات Kirin 9000 و 9000E . 

يأتى معالج Kirin 9000L بسرعة 3.13 جيجاهرتز حيث سيكون أسرع من المعالجات السابقة التى انخفض ترددها إلى 2.86 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة الرسومات GPU عبارة عن 18 نواة Mali-G78 . 

وسيدعم معالج Kirin 9000L هواتف HUAWEI P50 القادمة، والتى ستأتى بمستشعر IMX800 1 من سونى، حيث يعتبر المستشعر الوحيد الذى يأتى بقياس 1 بوصة، بالإضافة إلى احتوائه على تقنية ToF لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى مستشعر ثلاثي الأبعاد ToF.

كما ستتميز  هواتف P50  بـ 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج إحداها مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، وسيتم استخدام تقنية العدسة السائلة مع الهواتف، حيث يمكن لهذه التقنية تحقيق تركيز بؤري بمستوى مللي ثانية مثل العين البشرية ، ومعدل تكوين الفيلم يقارب 100%. 

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