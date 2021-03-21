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شوقي غريب يحدد موقف محمد الشناوي من المشاركة مع المنتخب الأولمبي .. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 02:04 ص
محمد الشناوى
محمد الشناوى
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داليا أحمد

قال شوقى غريب ، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى ، إن اللاعبين المصريين ليس لديهم أى مشاكل، متابعًا أن الشناوى هو حارس مصر الأول ومستواه لا يوجد عليه غبار.

 

أوضح شوقى غريب، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو أديب، أنه فى انتظار نهاية التنظيمات ليوم 30 من شهر يونيو حتى يتمكنوا من تحديد الأماكن الشاغرة سواء فى حراسة المرمى أو قلب الدفاع  وماهى احتياجات المنتخب، وبناء عليه سيتم تحديد موقف الشناوي من المشاركة أو لا.

 

أكد شوقى غريب، أن محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي تم الإجماع عليه وتم  المخاطبة به هو "محمد صلاح"، متابعًا أن ستبدأ إجراءات طلبه للمنتخب الأولميى من 21 ابريل وأى لاعب سينضم للمنتخب سيكون بعد تاريخ 30 من شهر يونيو لأنه سيكون أخر يوم لعقد القائمة النهائية المقررة للسفر .

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