مش عايز بنتي تتعذب.. رانيا فريد شوقي: والدي رفض أول أدواري في السينما

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي ، إن حلمها منذ الطفولة أن تُصبح ممثلة، وعقبت والدتها سهير، قائلة "كانت ميولها واستعدادتها كده من وهي طفلة".





وأضافت سهير خلال لقائها مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية "الحياة": "كانوا عايزينها تمثل مع والدها فريد في فيلم البؤساء، لكن فريد رفض.





وتابعت زوجة فريد شوقي: "كان دورها في الفيلم طفلة وبتشيل مياه والجو كان برد وقتها، فـ فريد رفض، وقال لأ انا مش عايز بنتي تتعذب".





من جانب آخر، قالت زوجة فريد شوقي: "فريد كان حنين أوي ، لدرجة إنه كان بيجي من الإستوديو ياخدهم من الأوضة بتاعتهم عشان يناموا جمبه " .





وأضافت: " لما كنت أتدخل وأعترض ، كان يهزقني ويقولي انتي مفترية ، ما انتي قاعدة معاهم طول النهار ، لكن أنا مش بشوفهم " .