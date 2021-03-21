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توك شو

مش عايز بنتي تتعذب.. رانيا فريد شوقي: والدي رفض أول أدواري في السينما

الأحد 21/مارس/2021 - 03:27 ص
رانيا فريد شوقي تكشف
رانيا فريد شوقي تكشف عن الدور الذي رفض والدها أن تُمثله
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ندى رأفت

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي ، إن حلمها منذ الطفولة أن تُصبح ممثلة، وعقبت والدتها سهير، قائلة "كانت ميولها واستعدادتها كده من وهي طفلة".


وأضافت سهير خلال لقائها مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية "الحياة": "كانوا عايزينها تمثل مع والدها فريد في فيلم البؤساء، لكن فريد رفض.


وتابعت زوجة فريد شوقي: "كان دورها في الفيلم طفلة وبتشيل مياه والجو كان برد وقتها، فـ فريد رفض، وقال لأ انا مش عايز بنتي تتعذب".


من جانب آخر، قالت زوجة فريد شوقي: "فريد كان حنين أوي ، لدرجة إنه كان بيجي من الإستوديو ياخدهم من الأوضة بتاعتهم عشان يناموا جمبه " .


وأضافت: " لما كنت أتدخل وأعترض ، كان يهزقني ويقولي انتي مفترية ، ما انتي قاعدة معاهم طول النهار ، لكن أنا مش بشوفهم " .

 

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