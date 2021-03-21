خوفا من سلالات كورونا الجديدة.. دولة أوروبية تمنع إجازة المصيف في الخارج

يستعد الجميع لاستقبال فصل الربيع، وفي بعض البلاد مثل المملكة المتحدة يفضل الكثير السفر إلى خارج البلاد ولكن أوضح الاستشاريين إن العطلات الصيفية في الخارج أمر غير مرجح الحدوث العام الجاري.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوضح عالم في هيئة استشارية حكومية إن العطلات الصيفية في الخارج تعد أمر خطير بسبب خطر عودة المسافرين وهم حاملين لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى المملكة المتحدة.