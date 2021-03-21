خوفا من سلالات كورونا الجديدة.. دولة أوروبية تمنع إجازة المصيف في الخارج

يستعد الجميع لاستقبال فصل الربيع، وفي بعض البلاد مثل المملكة المتحدة يفضل الكثير السفر إلى خارج البلاد ولكن أوضح الاستشاريين إن العطلات الصيفية في الخارج أمر غير مرجح الحدوث العام الجاري.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوضح عالم في هيئة استشارية حكومية إن العطلات الصيفية في الخارج تعد أمر خطير بسبب خطر عودة المسافرين وهم حاملين لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى المملكة المتحدة.
ومن جانبه قال الدكتور مايك تيلديسلي إن المملكة المتحدة تواجه خطرًا حقيقيًا إذا سافر الناس إلى الخارج، مضيفا: "العطلات الخارجية غير مسموح بها حاليًا ويجب على المسافرين العائدين إلى الحجر الصحي لفترة كافية".
فيما قال وزير النقل جرانت شابس إن الحديث عن العطلات حاليا أمرا سابقا لأوانه، خاصة ان البلاد تسعى لتخفيف القيود وسيكون أقرب موعد يمكن للأشخاص في إنجلترا قضاء عطلة في الخارج هو 17 مايو .
تم تقنين وضع السفر حاليا إلى الخارج في المملكة المتحدة واقتصاره على عدد محدود من الأسباب مثل التعليم أو العمل حيث يضطر أي شخص إلى ملء نموذج عبارة عن تصريح سفر يوضح فيه سببًا وجيهًا لمغادرة البلاد.
وسيقدم فريق العمل الحكومي تقريرًا إلى رئيس الوزراء في 12 أبريل يوضح بالتفصيل متى وكيف يمكن استئناف السفر الدولي، ففي اسكتلندا، قال المدير الطبي الوطني جيسون ليتش أيضًا إن العطلات الصيفية الأجنبية في أوروبا تبدو مستحيلة لأن أعداد الإصابات المتزايدة مثيرة للقلق.
وأوضح وزير الصحة مات هانكوك، السبت، إن نصف البالغين في المملكة المتحدة تلقوا الآن لقاحًا ضد فيروس كورونا، مضيفا: "أعتقد أن السفر الدولي هذا الصيف، بالنسبة لمن يقضي إجازة عادية، للأسف أمر غير محتمل".