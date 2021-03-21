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أخبار العالم

قوات التحالف تشن غارات على معسكرات الحوثي في صنعاء

الأحد 21/مارس/2021 - 04:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "الحدث" السعودية اليوم الأحد، أن طيران التحالف يستهدف معسكرات ومنصات صواريخ لمليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران شمال وجنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن غارات التحالف تستهدف معسكر سلاح الصيانة ومنصة إطلاق الصواريخ في ضاحية همدان.

وأوضحت أن غارات التحالف تستهدف معسكرات النهدين والحفا وجربان جنوب صنعاء.

ودان الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، الهجوم بطائرات مسيرة على مصفاة لتكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت هيئة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان إن الهجوم يأتي ضمن التهديدات  الخطيرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمواقع الحيوية، مشددة على ضرورة وقف الاعتداءات.

وأوضح البيان الأوروبي أن "ذلك يعرض المدنيين والبنية التحتية الحيوية للخطر"، مشددة على أنه "لا بد من وقف هذا العدوان".

كانت ميليشيا الحوثي أعلنت، الجمعة، تنفيذ هجوما بطائرات مسيرة على مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض، ما تسبب في حريق تمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر.

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