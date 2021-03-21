ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. البدري يقرر استدعاء لاعبين لمعسكر المنتخب

الأحد 21/مارس/2021 - 06:05 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
زف الاعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بشرى سارة لـ للاعبين من الدوري المصري بشأن انضمامهما لـ معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لـ كاس الأمم  الأفريقية. 

وأكد سيف زاهر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب قرر استدعاء محمد إبراهيم كابتن سيراميكا كليوباترا ويوسف أوباما لاعب الزمالك لمعسكر المنتخب الحالي.

وأضاف أن البدري تعرض لانتقادات شديدة عفب استبعاد هذا الثنائي، وعقد اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفني والجميع فضل انضمام اللاعبين.

وتابع أن محمد ابراهيم يقدم اداء رائع مع فريقه الحالي بالاضافة لـ اوباما وصيف هدافي الدوري المصري الممتاز.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور