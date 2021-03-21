من الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. البدري يقرر استدعاء لاعبين لمعسكر المنتخب





وأكد سيف زاهر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب قرر استدعاء محمد إبراهيم كابتن سيراميكا كليوباترا ويوسف أوباما لاعب الزمالك لمعسكر المنتخب الحالي.





وأضاف أن البدري تعرض لانتقادات شديدة عفب استبعاد هذا الثنائي، وعقد اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفني والجميع فضل انضمام اللاعبين.





وتابع أن محمد ابراهيم يقدم اداء رائع مع فريقه الحالي بالاضافة لـ اوباما وصيف هدافي الدوري المصري الممتاز.

زف الاعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بشرى سارة لـ للاعبين من الدوري المصري بشأن انضمامهما لـ معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لـ كاس الأمم الأفريقية.