عيد الأم.. دعاء للأمهات بالشفاء والصحة والعافية

يحتفل العالم اليوم، الحادي والعشرين من شهر مارس، بعيد الأم، وفيه يحرص الجميع على تقديم الهدايا للأمهات في عيد الأم، والدعاء للأم وأن يرزقها الصحة والعافية، ويحفظها من كل مكروه وسوء.
ونرصد في هذا التقرير دعاء للأم وأفضل الأدعية لها في عيد الأم
دعاء للأم في عيدها مكتوب
اللهم اشرح صدر أمي و ارح قلبها وجنبها الأحزان والآلام
اللهم إني استودعتك راحتها فاجعلها اسعد خلقك
اللهم اخفض لأمي صوتي وطيب لها كلامي وألن واعطف عليها قلبي
اللهم ارزقني برها ورضاها حتى مماتي
اللهم امنح أمي بركه في العمر وفرج عنها همومها
اللهم ارزق أمي مكانة حين تركع وزدها محبة حين ترفع
اللهم ارزق أمي الإخلاث حين تسجد وزدها
دعاء للام في عيدها بالصحة والعافية
اللهم ارزق أمي الصحة والعافية حين تكبر
اللهم لا تحرم أمي الفردوس يا أرحم الراحمين
اللهم أسعد أمي اضعاف ما أسعدتني وبارك في عمرها
اللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافية
اللهم أعني على برها حتى ترضى عنا
اللهم أعني على برها حتى ترضى عنا
اللهم أسعد قلوب أمهاتنا وأستجب دعواتهم وطهر همومهم واغفر ذنوبهم
يارب خذ من عافيتي واسكبها في جسدها يا رحيم
يارب خذ من عافيتي واسكبها في جسدها يا رحيم
دعاء للأم في عيدها بالشفاء
اللهم اشفى جميع أمهات المسلمين وأفرح قلوبهم وقلوب أحبابهم
اللهم ارح قلبها وتلطف بها يارب إني أوكل إليك أمر من آذاها
اللهم اجبر بخاطر أمي ولا تكسرها يا رحيم
اللهم اجبر بخاطر أمي ولا تكسرها يا رحيم
دعاء للأم بالشفاء
اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء
اللهم اجعل جسد أمي صابرًا على البلاءِ
اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين
اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّ
اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّ
اللهمَّ إجعل أوقاتها بذكرك معمورة وأسعدها حيةً وميتة
اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا ولا تتألم وَجعًا
دعاء للأم في عيد الأم
اللهم أعني على بر أمي واجعلها ترضى عني يا كريم
اللهم أعني على الإحسان إلى أمي في جميع أحوالها
اللهم اغفر لأمي ما تقدم من ذنبها وما تأخر
اللهم اعصم أمي الفتن ما ظهر منها وما بطن
اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك
اللهم وأقر أعينها بما تتمناه لنا في الدنيا
اللهم أجعل أوقاتها بذكرك معمورة
اللهم لا تجعل لها ذنبًا إلّا غفرته ولا همًّا إلّا فرجته
أفضل دعاء للأم مكتوب
اللهم لا تجعل لها ذنبًا إلّا غفرته ولا همًّا إلّا فرجته
أفضل دعاء للأم مكتوب