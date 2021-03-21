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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن عن قمة مهمة بشأن كورونا الخميس المقبل

الأحد 21/مارس/2021 - 11:09 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعلن عن قمة مهمة بشأن كورونا الخميس المقبل
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه سيعقد قمة الخميس المقبل عبر الفيديو لبحث تزايد حالات الإصابة بكورونا.


ومن المرجح أن تركز القمة على كيفية تسريع الدول الأعضاء لبرامج التطعيم الفاشلة.


وقد أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حربا شاملة على بريطانيا بعد أن هددت بفرض حصار على لقاحات استرازينيكا المصنوعة في أوروبا.


وقال رئيسة المفوضية الأوروبية إن بروكسل ستوقف تصدير شحنات اللقاح إلى المملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة إذا لم تف الشركة الأنجلو سويدية بالتزامات التوريد لدول الاتحاد الأوروبي.


وفي حديثها إلى مجموعة من الصحف الألمانية في نهاية هذا الأسبوع ، قالت السيدة فون دير لاين: "لدينا إمكانية منع الصادرات المخطط لها، هذه هي الرسالة إلى استرازينيكا، أن تفي بعقدك مع أوروبا قبل أن تبدأ في التسليم إلى بلدان أخرى".


وحظرت 13 دولة استخدام لقاح استرازينيكا مؤقتًا بسبب مخاوف من تسببه في حدوث جلطات دموية، لكن العديد منها استأنف برامجها بعد أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها آمنة.


فقط حوالي 12 في المائة من البالغين في فرنسا وألمانيا وإيطاليا تلقوا الجرعات، وكانت عمليات النشر بطيئة للغاية لدرجة أنها فشلت في منع موجة ثالثة من فيروس كورونا.


في سياق متصل، قالت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية يوم الاثنين إنها ستعقد اجتماعًا هذا الأسبوع بشأن المعلومات التي تم جمعها حول ما إذا كان لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 قد ساهم في حدوث تجلطات لأولئك الذين تم تلقيحهم.


وأثناء إجراء التحقيق، لا تزال وكالة الأدوية الأوروبية ترى أن فوائد لقاح استرازينيكا في الوقاية من فيروس كورونا تفوق مخاطر الآثار الجانبية.
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