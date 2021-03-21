السيسي : الأم المصرية هي الأمل في تجاوز الأزمات التي يمر بها الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعبر عن سعادته البالغة وفخره الشديد وهو يشهد اليوم الاحتفال السنوي بالمرأة المصرية، كما أنه يوجه تحية فخر للمرأة المصرية العظيمة وتقدير واعتزاز، حيث انها هي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، منوها إلى أنها السند والأمل في تجاوز كل أزمة واجهتها الدولة المصرية.
وأضاف السيسى، خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس، أن المرأة المصرية كانت ومازالت الدرع الواقية أمام كل من حاول النيل من هزيمة هذا الوطن.
ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.
ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ،وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.
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