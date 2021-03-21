السيسي : الأم المصرية هي الأمل في تجاوز الأزمات التي يمر بها الوطن

ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.





ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ،وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.





جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.

