تعرف على أسعار الجيل الجديد من هوندا سيتى فى مصر

أعلنت شركة هوندا العالمية عن طرح سيارتها الجديدة كليا من طراز سيتى داخل السوق المصرية المحلية، بفئتين مختلفتين من حيث الأسعار وهما LX وLX سبورت.





وتستمد السيارة هوندا سيتى موديل 2021 في مصر قوتها من محرك DOHC 4 سلندر بنظام الحقن المبرمج للوقود، والمحرك سعة 1498 سي سي بقوة إجمالية 121 حصانا عند 6600 لفة في الدقيقة وعزم دوران 145 نيوتن متر عند 4300 لفة في الدقيقة.





ويرتبط بناقل حركة CVT متغير باستمرار مع جر أمامي واستهلاك وقود يصل إلى 18.2 كم تقطعها السيارة في كل لتر بنزين، أما عن أبعاد السيارة فيأتى طولها 4.5 متر وعرضها 1.7 متر وارتفاعها 1.46 متر مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.6 متر.







أما الشكل الخارجى للسيارة هوندا سيتى موديل 2021 فيأتى بكشافات الشبورة في الأمام والخلف ووحدات الليد مع المصابيح الخلفية مع لمسات كرومية في شبكة التهوية الأمامية، فيما ترتقي الفئة الثانية من السيارة بلمسات سوداء بدلًا من الكرومية في الشبكة مع كشافات الشبورة الأمامية ليد.





أما المقصورة الداخلية للسيارة فتأتى بتكييف أوتوماتيك بمخارج خلفية وتعديل يدوي لكرسي السائق وعجلة قيادة باور وريموت لتشغيل المحرك وزجاج كهربائي وزر لتشغيل المحرك وكاميرا خلفية وعجلة قيادة قابلة للتعديل و4 سماعات وشاشة 8 بوصة تاتش وبلوتووث لتوصيل الهاتف بالسيارة.







وتأتي بوسائل أمان متنوعة تشمل 2 ايرباج في الأمام وفرامل ABS ونظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة ورصد الضغط في الإطارات ونظام للحفاظ على ثبات السيارة ومكان لمقاعد الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة.







أما أسعار السيارة هوندا سيتى فى مصر فتأتى كتالى:

- الفئة الأولى LX بسعر يبلغ 345 ألف جنيه

- الفئة الثانية LX سبورت يبلغ سعرها 360 ألف جنيه