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أخبار العالم

وسط حالة من الهلع والخوف.. قتلى وجرحى في قصف حوثي استهدف كلية الآداب في تعز

الأحد 21/مارس/2021 - 02:26 م
قتلى وجرحى في قصف
قتلى وجرحى في قصف حوثي استهدف كلية الآداب في تعز
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل مدني وإصابة آخرين في قصف حوثي طال مبنى كلية الآداب في تعز. 


ووفقا لموقع "يمن شباب"، قتل مواطن، وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على الأحياء الشرقية لمدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

 
وفي التفاصيل، قُتل سائق دراجة نارية، وأصيب 5 آخرون، إثر سقوط قذيفة أطلقتها المليشيات الحوثية، أمام بوابة كلية الآداب، بحي العرضي، شرق المدينة.

 
وقالت مصادر طلابية إن حالة من الخوف والهلع سادت في أوساط الطلاب بكلية الآداب بعد سقوط القذيفة أمام بوابة الكلية.


يأتي ذلك ضمن مسلسل جرائم الميليشيا بحق المدنيين في محافظة تعز التي تتعرض لقصف دائم منذ ست سنوات سقط على أثره مئات القتلى والجرحى من المدنيين.
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