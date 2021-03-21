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الرئيس السيسي: قادرون على توفير 200 مليار جنيه لتطوير الريف

الأحد 21/مارس/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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ياسمين القصاص
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرض عليه مشروع تطوير الريف المصري الذي سوف يشمل حوالي 1500 قرية، متابعا أنه بالرغم من أنه سوف يتكلف حوالي 200 مليار جنيه، إلا أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير جميع المساكن العشوائية، كما أن الهدف من كل هذا التطوير هو استهداف السيدات المصريات اللاتي يعشن بالريف المصري ويعانين من صعوبة المعيشة.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس، أن هدفه من حي الأسمرات هو وضع السيدة والطفلة المصرية في مكان يليق بهما، منوهًا إلى أنه من خلال مبادرة "حياة كريمة " فإننا نحتاج إلى قفزة كبيرة لتطوير المساكن العشوائية.

وأردف الرئيس السيسي: "مش عايزين غير إن القانون ييسر حياة الناس، وفقا لتطورات المجتمع، ونؤكد حرصنا على أن نسمع لجميع الأطراف".
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