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حوادث

مدعومة بمجموعات قتالية .. قوات الأمن تداهم إحدى قرى ميت غمر

الأحد 21/مارس/2021 - 03:39 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والتشكيلات العصابية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية، مُتخذين من (قرية كوم النور بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي أسفرت الجهود عن ضبط (5 تشكيلات عصابية).

ضم التشكيل الأول عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى - 8 طلقات مختلفة الأعيرة -  كمية من مخدر الهيروين - 2هاتف محمول- مبلغ مالي).

كما ضم التشكيل الثانى 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (بندقية آلية -  5 طلقات - عدد من الأقراص المخدرة -كمية من مخدرى البانجو والهيروين - سلاح أبيض - مقص حديدي - مبلغ مالى).

والتشكيل الثالث ضم 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة - 2 سلاح أبيض - 2 هاتف محمول - مبلغ مالي).

التشكيل الرابع : ضم (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدري الهيروين والبانجو - 2هاتف محمول -3 سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالي) والتشكيل الخامس ضم 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -كمية مخدر البانجو - هاتف محمول - مبلغ مالي).

واتُخذت الإجراءات القانونية.
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