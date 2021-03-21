وسط تصفيق حار.. الإسماعيلى يودع مدربه يوفيتش بتكريم خاص

قدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي واللجنة الفنية بالنادي، الشكر والتقدير للبوسني دراجان يوڤيتش على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي هذا الموسم.





وقام علي ابو جريشة وعماد سليمان أعضاء اللجنة الفنية بالنادي، بإهداء يوڤيتش درع النادي وقميص الفريق كهدية تذكارية على هامش المؤتمر الصحفي الذي تم منذ قليل لتوديع المدرب البوسني و جهازه المعاون.





وقدم يوڤيتش الشكر إلى مسؤولي الإسماعيلي على الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق وسط تصفيق حار من جميع اللاعبين الذين حرصوا على حضور المؤتمر الصحفي و توديع جهازهم الفني السابق.





وأعلن الإسماعيلى أمس تعاقده بشكل رسمي مع إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة خلفا للبوسنى يوفيتش.