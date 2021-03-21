سيارات أفقدت الرجل عقله.. سهير رمزي تخطف قلب الملك وماما كريمة تنتصر بمساعدة الزعيم | صور

في ذكرى عيد الأم بالطبع كان يجب أنت تكون بطلة قصتنا اليوم أشهر أم في تاريخ الفن العربي الفنانة القديرة الراحلة كريمة مختار، التي اشتهرت بإتقانها التام بتمثيل دور الأم المصرية في كثير من أعمالها التي تركت بصمة كبيرة في أذهان المصريين لدرجة جعلتهم يلقبونها بـ " ماما كريمة "، شاركت الفنانة كريمة مختار ملك الترسو الراحل فريد شوقي بطولة واحدًا من أهم الأفلام التي تبث رسالة قوية لتستنتج منها درسًا وعبرة لجموع المشاهدين من فيلم " الرجل الذي فقد عقله ".

تناول فيلم الرجل الي فقد عقله قصة تمس وجدان الأسرة المصرية بشكل عام، حيث تكررها بحد كبير بشكل شبه يومي، حيث الزوجة التي تهمل الاهتمام بمظهرها في سبيل تربية أولادها، وهذا ما لم ينال إعجاب الزوج، الذي ذهب باحثًا عن النساء الجميلات الاتي يهتمن بمظهرهن، وقام بدور الزوج الغير مسؤول هذا الراحل فريد شوقي حيث كان يعد من أحد أهم الأثرياء ويدعى أحمد سعد الدين ولكنه بسبب تصرفاته الغير مسؤوله وعلاقاته النسائية الكثيرة فقد أضاع ثروته، ولكن لم يقف أبنائه يشاهدون الحدث من بعيد بل حاولوا بكل ما اوتوا من قوة لمنع أبيهم عن هذه التصرفات الصبيانية.

وبالفعل نجح الأبناء في إعادة أبيهم إلى الصواب، وقامت زوجته الأم المصرية فهيمة التي جسدت شخصيتها الراحلة كريمة مختار، بمسامحته وعادت إليه مرة أخرى، ولكن خلال مشاهد هذا الفيلم ظهرت مجموعة من السيارات التي كان لها تأثير كبير على مجريات أحداث العمل، فلنتعرف على بعض منها في السطور التالية.

الظهور الأول كان لسيارة الأب احمد سعد الدين والتي كانت من فئة السيارات الفارهة حيث كانت من إصدار شركة صناعة السيارات الأمريكية شيفروليه CHEVROLET التي تأسست في العام 1911 على يد المهندس الثري لويس شيفروليه وكانت خط الإنتاج الأول والرئيسي لمجموعة شركات GENERAL MOTORS الامريكية.

وظهرت السيارة شيفروليه برفقة ملك الترسو فريد شوقي خلال أحداث فيلم " رجل فقد عقله " من الطراز CHEVROLET MALIBU CLASSIC، موديل عام 1974 الذي تميز باختلافه الكامل عن بقية إصدارات شيفروليه، واستمد هذا الطراز قوته من محرك أمامي مكون من 4 أسطوانات متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 3 سرعات.

اما السيارة الثانية فكان يملكها الابن زيكو لاعب كرة القدم الشهير والذي قام بدوره الزعيم عادل إمام، وكانت من فئة السيارة الشبابية الاعتمادية والتي كانت من إنتاج شركة صناعة السيارات اليابانية DATSUN و هي إحدى خطوط إنتاج الشركة الام NISSAN والتي تأسست في العام 1931، وكانت السيارة من طراز GT SKYLINE موديل عام 1977، والذي زود بمحرك يستطيع أن يولد قوة قدرها 130 حصانًا.

اما السيارة الثالثة والتي استقلتها الفتاة سوزي " سهير رمزي " التي كانت سبب الخلافات بين الأب وأبنائه، فقد كانت اول سيارة تصنع بفخر بأيد مصرية بمصانع شركة النصر للسيارات، وأطلق عليها اسم السيارة رمسيس، وبدأ تصنيعها في العام 1960، ولكن من المؤسف أنه قد توقف إنتاجها في العام 1972، واستمدت قوتها من محرك مكون من أسطوانتين ليولد قوة قدرها 20 حصانًا.

جدير بالذكر أن فيلم رجل فقد عقله بطولة كلًا من " فريد شوقي، كريمة مختار، عادل إمام، إكرامي، سهير رمزي، روعة الكاتب، ليلى فهمي، رشوان مصطفى، سعيد طرابيك، سلامة إلياس، إبراهيم قدري" ومن تأليف علي الزرقاني، و إخراج محمد عبدالعزيز، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 14 إبريل من العام 1980.