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فن

منة فضالى تحتفل مع والدتها بـ عيد الأم.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 05:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفلت الفنانة منة فضالي مع والدتها بـ عيد الأم، ونشرت فيديو لـ والدتها وهى تاكل تورتة  وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وعلقت منة فضالي قائلة: " كل سنه وانتي سالمه امي الغاليه والضحكه ما تفارق وجهك ويطولي بعمرك حببتي ".


وتشارك منة فضالي في مسلسل سكن البنات بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، دينا، حجاج عبدالعظيم، آيتن عامر، عايدة رياض ونخبة من النجوم والشباب.

وتدور أحداث المسلسل حول فيلا "شويكار" والتي يظن البعض أنها مأوى للمغتربات، ولكن ما لا يعلمه أحد أنه عالم خاص تتشابك فيه حكايات كثيرة وأبرزها حكاية "شيماء" الهاربة من جحيم صديق والدها "عبدالحميد" الذى استولى على أموالها ويريد أن يتخذها جارية، وكذلك حكاية "نانسي" التي خرجت من دمنهور متحدية زوج أمها باحثة عن حبيبها الذي خدعها.
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