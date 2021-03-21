منة فضالى تحتفل مع والدتها بـ عيد الأم.. فيديو

احتفلت الفنانة منة فضالي مع والدتها بـ عيد الأم، ونشرت فيديو لـ والدتها وهى تاكل تورتة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت منة فضالي قائلة: " كل سنه وانتي سالمه امي الغاليه والضحكه ما تفارق وجهك ويطولي بعمرك حببتي ".

وتشارك منة فضالي في مسلسل سكن البنات بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، دينا، حجاج عبدالعظيم، آيتن عامر، عايدة رياض ونخبة من النجوم والشباب.



