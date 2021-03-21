أحمد خليل يطرح كليب أغنيته الجديدة "سلمولي عليه"

أطلق المطرب الشاب أحمد خليل كليب أغنيته الجديدة "سلمولي عليه" على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وإخراج عماد قاسم، الأغنية من نوع الأغاني الرومانسية.





وتدور الاغنية حول افتقاد الاشياء والحنين لها مرة اخرى سواء حبيب او عائلة او اي شيء متعلق به الاشخاص.





وأطلق أحمد خليل من فترة قصيرة أغنية "كانت أيام" بالتعاون مع المطرب عمرو مصطفى التي كانت عودة التعاون بين الفنان عمرو مصطفى والملحن تامر حسين بعد الصلح بينهما وحققت أكثر من ٤ ملايين مشاهدة.