أرسنال يتعادل مع وست هام بثلاثة أهداف لمثلها في الدوري الإنجليزي





خيسي لينجارد افتتح التسجيل لـ وست هام في الدقيقة 15، ليضاعف بوين من تقدم الهامرز بهدف ثان في الدقيقة 17.





وأحرز سوتشيك الهدف الثالث لـ وست هام في الدقيقة 32، ليسجل بعد ذلك الفرنسي لاكازيت هدف تقليص الفارق لـ ارسنال في الدقيقة 38.





وفي الشوط الثاني، سجل داوسون الهدف الثاني لـ ارسنال بالخطأ في مرمى فريقه وست هام، قبل أن يسجل لاكازيت هدف التعادل لـ ارسنال في الدقيقة 82، ليتعادل الفريقان في المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 49 في المركز الخامس، ورصيد ارسنال للنقطة 42 في المركز التاسع.









تعادل فريق وست هام مع ارسنال بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي