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رياضة

بعد تقديمه رسميا.. إيهاب جلال يقود تدريب الإسماعيلي غدا

الأحد 21/مارس/2021 - 07:05 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلواني
وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة وتضم فى عضويتها عماد سليمان المشرف على الفريق والمهندس مدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد بشأن تعيين جهازه الفنى المعاون بناءً على رغبته.

وضم الجهاز المعاون لايهاب جلال، كل من حمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، وعلي طه محللا للأداء، والدكتور هشام مصطفى طبيبا للفريق.

ومن المقرر أن يقود الجهاز الفنى الجديد الفريق اعتبارا من الغد خلال فترة توقف الدولى قبل استئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
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