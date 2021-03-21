في عيدهن.. الرئيس السيسي ينشر البهجة والتفاؤل على وجوه نساء وأمهات مصر بحزمة من الهدايا.. ويطالب بترشيد نفقات الزواج رفقا بالغرامات.. وبرلمانيات: يكفي شراء المستلزمات الأساسية من الأجهزة

برلمانية: يوم سعيد على نساء مصر بعد هدايا الرئيس السيسى لها

برلمانية: الرئيس السيسى أب لكل المصريين

برلمانية تطالب الأسر بتجهيز العروسة فى حدود الإمكانيات









يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كل مناسبة خاصة بالمرأة العديد من الهدايا التى تسعد قلوب النساء، و التى مكنتهم فى جميع المجالات فى الأعوام الماضية وأثبتت قدرتها على تحمل المسئولية وإصدار قرارات ذو حكمة وعقل، و اليوم وجه الرئيس بحزمة من المطالب و منها ترشيد نفقات الزواج وذلك لإلقاء النظرة على الأمهات الغارمات بسبب مديونيات زواج بناتهن .





وإلى جانب هذا أشادت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته ب احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية، والهدايا الذى قدمها للمرأة المصرية اليوم فهو يوم سعيد على نساء مصر.





وأضافت الألفى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ، أن إشارة الرئيس اليوم عن أهمية ترشيد نفقات الزواج يصب فى صالح الاسرة و الأم التى تصبح غارمة من أجل كماليات تجهيز العروسة و هى يمكنها الاستغناء عنها ، لافتة إلى أنه يجب شراء الأجهزة الأساسية و المستلزمات الرئيسية فى المنزل .





وأوضحت عضو لجنة الصحة ، أن تلبية كل ما تحتاجه الفتيات اثناء تجهيزها لم يعلمها المسئولية فى منزلها بعد الزواج ولذلك نشهد 70% من حالات الطلاق فى الأونة الأخيرة ، مشيرة إلى أن لابد من ترشيد الإنفاق وعدم إتباعية لموروثات غير عقلانية وليس لها معنى لمجرد إرضاء من حولهم قائلة هذه عادات خاطئة.





وأشارت البرلمانية، إلى أن الترشيد فى نفقات الزواج يرفق بالاهالى ويعلم المساواة بين الأخوات وإتاحة فرصة لزواج الشاب ايضًا ، لافتة إلى أن الرئيس اليوم أعطى العديد من الهدايا لنساء مصر بنظرة تفاؤل و أمل ، قائلة لديه ذهن متفتح قادر على كسب قلب وعقل جديد فهو يعمل لصالح الناس بالإضافة إلى أن من آليات النجاح النظر فى تفاصيل المشكلة، قائلة " الرئيس السيسى محتضن قلوب المصريين" .









وفى السياق ذاته ، ثمنت النائبة أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية بترشيد نفقات الزواج والتوقف عن المغالاة في تجهيز العرائس.





وقالت الشعولى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن اعتادت الأسر فى السنوات الأخيرة على عادات وتقاليد وأعراف غير صحيحة بشراء كافة مستلزمات تجهيز العروسة بكميات حتى و إن كانت فوق طاقتهم المادية ، لافتة إلى أنه ستقام حملات توعية للأهالى و ندوات تثقيفية للسيدات لتغيير ثقافة تعدد الادوات والمستلزمات فى زواج بناتهن .





وأشارت الشعولى، إلى أن الرئيس السيسى "أب لكل المصريين"، لافتة إلى أن حديثه اليوم و توجيهاته نابعة من قلب المشكلة وهذا دليل على أنه لامس مشاكل الشعب المصرى، مشيدة بتوجيه الرئيس مجلس النواب بإصدار قانون بمنع زواج الاطفال مؤكدة أن البرلمان سيغلظ عقوبة زواج الأطفال حتى تنتهى هذه الظاهرة .









كما أشادت النائبة ندى ثابت، عضو لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة فى مجلس النواب ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ترشيد نفقات الزواج فى بعض المحافظات وذلك خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية.





وأكدت ثابت ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن لابد على كل أسرة شراء الاولويات والأسياسيات فى تجهيز بناتهن ولا داعى للمغالاه فى شراء الأجهزة، مشيرة إلى أنه على الأهالى ترشيد النتفقات وليس من الضرورى شراء كافة المستلزمات .





وأضافت عضو لجنة التضامن، يمكن تجهيز العروسة فى حدود الإمكانيات المتاحة لكل أسرة، فأحتياجات كل أسرة مختلفة عن غيرها، مؤيدة وجه نظر الرئيس السيسى فى تقليل نفقات الزواج .





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن المغالاة في تجهيز العرائس في بعض المحافظات بمصر، موضحًا، خلال كلمته ب احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية، أن المغالاة في شراء جهاز العروسة عادة غير طيبة معقبا " فى ناس بتشترى 10 بطاطين و غسالتين و 2 تليفزيون وبيقولوا ان ده عيب فى الريف لو محدش جاب كل الجهاز ده ".





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن المغالاة في تجهيز العرائس في بعض المحافظات بمصر، موضحًا، خلال كلمته ب احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية، أن المغالاة في شراء جهاز العروسة عادة غير طيبة معقبا " فى ناس بتشترى 10 بطاطين و غسالتين و 2 تليفزيون وبيقولوا ان ده عيب فى الريف لو محدش جاب كل الجهاز ده ".





وقال :إنه تفاجأ بقيام بعض الأهلى في الريف بشراء جهاز العروسة لبناتهن بمبالغ طائلة تتخطى قدرتهم المالية ، مؤكدًا أنه لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر خاصة أنها ليست عادة طيبة والله لم يأمرنا بذلك قائلا:" وحتى لو معايا فلوس للشراء اعمل ده ليه ؟ خاصة ان المجتمع يرى قضايا غارمات في السجون من النساء اللاتي يقترضن لشراء جهاز العروسة ويعجزن عن السداد .



