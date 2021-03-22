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حوادث

ضبط صاحب مصنع كيماويات يستخدم خامات مجهولة المصدر بالمنوفية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:48 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (مالك مصنع لإنتاج الكيماويات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية وبحوزته (18 طن "زيت صويا – جلسرين طبى –الكيد رزيد" بدون مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى – 5000 لتر "سولار" قام بتجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة لإستخدامها فى عملية التصنيع) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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