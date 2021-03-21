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توك شو

وزير التموين: الاحتياطي من السلع وصل لـ6 أشهر.. ووصلنا لـ98% اكتفاء ذاتيا من الدواجن

الأحد 21/مارس/2021 - 09:56 م
علي المصيلحي، وزير
علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
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قسم التوك شو
أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى رؤية اقتصادية جيدة، وهي الحفاظ على احتياطيات استراتيجية كافية من المواد الغذائية، إذ أنه كان في السابق لـ3 أشهر، الان أصبحت 6 أشهر.

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مواد غذائية الاحتياطي الاستراتيجي لها طول العالم، كالأرز واللحوم سنتين بعد التعاقد مع السودان لتوريد البعض منها، كما أن اللحوم البيضاء من الدواجن وصلنا لـ98% اكتفاء ذاتي طوال العام، متابعًا: "نبدأ في حصد القمح في أول أسبوع من شهر أبريل ونستهدف 3.6 مليون طن زراعة مصرية".

وأوضح على المصيلحي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة والمبادرات سبب في زيادة إنتاجية محصول القمح في مصر، حيث إن الرئيس استهداف تمويل بـ1.8 مليار دولار لزيادة إنتاجية القمح، مؤكدًا أن الخدمات والمصانع استمرت لزيادة إنتاجية المواد الغذائية حتى خلال فترة كورونا.
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