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حوادث

بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالعدوة فى المنيا

الأحد 21/مارس/2021 - 11:11 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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ايمن رياض
اصيب 6 أشخاص بينهم 3 سيدات في حادث تصادم  سيارتين أعلى كوبري العدوة على بحر يوسف شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 


تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوه، بحادث تصادم سيارة مكروباص، بآخري ربع نقل، اعلي كوبري العدوة على بحر يوسف.

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تسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص وهم  نشوي. ع. م 21 سنه مقيمه بقرية الشيخ مسعود ورمضان. ا. ع 46 سنه وانطون. م. ر 30 سنه مقيم الشيخ مسعود ومحمد. ف. م 42 سنه سائق الميكروباص مقيم بمدينة العدوه ونادية. ح. م 45 سنه مقيم بعطف حيدر ووفاء. م. م 50 سنه مقيمه العدوه.

تم نقل المصابين لمستشفي العدوه المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
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