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تعليم

اليوم .. آداب حلوان تبدأ امتحانات التخلفات بجميع الفرق

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت كلية الاداب بجامعة حلوان بدء امتحانات التخلفات التى لم يؤديها الطلاب قبل قرارات تٱجيل الامتحانات  بداية من اليوم و حتى يوم ٢٥ مارس ٢٠٢١ .

وصرح مسؤلى شئون الطلاب بالكلية انه يتم تنفيذ امتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمادة او اثنين من سنة سابقة وسط فاعليات بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى ، دون الخلل بموعد المحاضرات الخاصة بالطلاب .

واشار مسؤلى شئون الطلاب انه يتم تنفيذ الامتحانات وسط اجرائات مشددة للوقاية من كورونا .

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جدير بالذكر انه  قد صرح  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، لـ"صدي البلد"، أنه بالنسبة للفصل الدراسى الثانى فٱن الجامعة سوف تطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والمباشر.

وأكد رفاعي أن الجامعة سوف تتبع نظام التعليم الهجين فى الترم الثانى بحيث يكون 60% تعليم بشكل مباشر و 40% تعليم الالكتروني.
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