لأول مرة في قنا.. فرقة القاهرة للعرائس تقدم عرض "محطة مصر".. شاهد

شهد اللواء أشرف الدوادى، محافظ قنا، العرض المسرحى" محطة مصر " علي مسرح قصر ثقافة قنا من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، وسط تنفيذ حزمة من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





حضر فعاليات الحفل اللواء باسم عزت، مدير جمعية المحاربين القدماء، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، والعميد أحمد محمد، المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد محمود ياسين، مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأسر شهداء الجيش والشرطة بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن العرض المسرحي "محطة مصر " يأتى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال و يهدف إلى توعية الأطفال بكيفية مواجهة التطرف والإرهاب فى قالب فنى شعبي وغنائي بسيط.

وأشاد الداودي، بالدور التنويري الذي تلعبه العروض الفنية والمسرحية فى تشكيل وعى وثقافة النشئ بما يسهم فى مواجهة العادات والأفكار الخاطئة، مؤكدًا أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها، معربًا عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بمحافظة قنا.





كما أبدى محافظ قنا، إعجابه الكبير بالعرض المسرحى ومستواه المتميز، موجهًا الشكر لقيادات وزارة الثقافة على هذه المبادرة الهامة، كما وجه الشكر والتقدير للبيت الفني للمسرح ولفريق عمل العرض على مجهوداتهم الكبيرة لتقديم العروض المسرحية لجمهور محافظة قنا.

وقال محمود عبد الوهاب، مدير عام فرع ثقافة قنا، إن العرض المسرحى "محطة مصر" تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.

وأضاف عبدالوهاب، بأن قصر ثقافة قنا نظم الإسبوع الماضى اثنين من العروض المسرحية قدمتها فرقة " ولاد البلد " بحضور الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال التى أطلقتها وزارة الثقافة فى فبراير الماضى وتستمر حتى يونيو المقبل.

وأوضح عبدالوهاب، بأن مشاركة العرض المسرحى"محطة مصر" هي المشاركة الأولى لفرقة مسرح القاهرة للعرائس ضمن عروض المواجهة و التجوال، و هي الخطة التي تنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وهي المرة الأولى التي يقدم بها عرض لمسرح القاهرة للعرائس بمحافظة قنا.

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