دراسة: اللوز يساعد على التقليل من تجاعيد الوجه

ذكرت دراسة أن الاستهلاك اليومي للوز قد يساعد في تقليل شدة تجاعيد الوجه وتصبغ الجلد لدى النساء بعد انقطاع الطمث المصابات بحالة جلدية.

يؤكد البحث ، الذي نُشر في مجلة Nutrients ، ويوسع في دراسة أجريت عام 2019 وجدت أن تناول وجبة خفيفة يومية من اللوز بدلًا من الوجبات الخفيفة الأخرى الخالية من المكسرات يحسن مقاييس عرض التجاعيد وشدتها لدى النساء بعد انقطاع الطمث.





في مجموعة التدخل ، تناولت النساء اللوز كوجبة خفيفة ، وهو ما يمثل 20 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية ، أو 340 سعرة حرارية في اليوم في المتوسط ​​(حوالي 60 جرامًا).

استهلكت المجموعة الضابطة وجبة خفيفة متطابقة من السعرات الحرارية تمثل أيضًا 20 في المائة من السعرات الحرارية: لوح التين أو لوح الجرانولا أو المعجنات.

لاحظ الباحثون انخفاضًا ذا دلالة إحصائية في شدة التجاعيد في المجموعة التي تستهلك اللوز ، ووجدوا أنه في الأسبوع 16 ، كان هناك انخفاض بنسبة 15 في المائة وفي 24 أسبوعًا ، انخفاض بنسبة 16 في المائة.

وقالوا إن هناك أيضًا انخفاض معتد به إحصائيًا في كثافة صبغة الوجه الكلية أو تفاوت لون البشرة في مجموعة اللوز - انخفاض بنسبة 20 في المائة بحلول الأسبوع 16 الذي ظل كذلك في الأسبوع 24.





لاحظ الباحثون أن وزن الجسم ظل ثابتًا لكل من مجموعة اللوز والمجموعة الضابطة من خط الأساس إلى 24 أسبوعًا.

"قد يكون الاستهلاك اليومي من اللوز وسيلة فعالة لتحسين مظهر تجاعيد الوجه ولون البشرة بين النساء بعد سن اليأس مع بشرة فيتزباتريك من النوع الأول والثاني. قال راجا سيفاماني ، طبيب الأمراض الجلدية والباحث الرئيسي في الدراسة ، إن المستهلكين قد يصفون تأثير التصبغ المنخفض هذا على أنه ذو لون بشرة أكثر تناسقًا.