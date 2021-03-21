سمير كمونة : محمد الشناوي سيحرس مرمى المنتخب الأوليمبي في طوكيو

أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، سيضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ضمن القائمة المتجهة إلى طوكيو لخوض دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة .





وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : المنتخب الأوليمبي لديه العديد من حراس المرمى المميزين مثل محمود جاد حارس إنبي و محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري و عمر رضوان حارس أسوان و عمر صلاح حارس سموحة ، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي .



