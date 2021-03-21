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رياضة

سمير كمونة : محمد الشناوي سيحرس مرمى المنتخب الأوليمبي في طوكيو

الأحد 21/مارس/2021 - 11:45 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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حسن العمدة
أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، سيضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ضمن القائمة المتجهة إلى طوكيو لخوض دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة .

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : المنتخب الأوليمبي لديه العديد من حراس المرمى المميزين مثل محمود جاد حارس إنبي و محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري و عمر رضوان حارس أسوان و عمر صلاح حارس سموحة ، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي .

وتابع ، بالتأكيد الجهاز الفني سيضم محمد الشناوي لنقل خبراته إلى الحراس المتواجدين ، فهو أفضل حارس مرمى في القارة السمراء ووجوده سيشكل حافزًا كبيرًا لزملائه .
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