تفاصيل مبادرة رئاسية جديدة لبناء 500 ألف وحدة سكنية.. فيديو

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس السيسي قال إنه سيتم نقل العديد من العشوائيات من أجل حماية الفتيات والأكفال وتوفير حياة كريمة تليق بهم.





وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة عماد بناءها الإنسان، لأن بناء الإنسان بطريقة صحيح يبدأ من توفير حياة كريمة له ووضعه في مجتمع صالح وبيئة نظيفة شاملة كافة الخدمات.





وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة جديدة لتوفير 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار جنيه، عن طريق تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، موضحا أنه تم البدء في هذه المبادرة وتم إيجاد الأراضي داخل المدن القديمة والعواصم.





وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه من المتوقع أن ننتهي من العشوائيات في منتصف العام الجاري، عدا مشروع مثلث ماسبيرو الذي سينتهي في نهاية العام الجاري.



