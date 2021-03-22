أطعمة تسبب حرقة المعدة يجب تجنبها..

١) البندورة ومنتجاتها:صلصة، شوربة، عصير.

٢) الحمضيات: البرتقال واليوسفي والليمون (الحامض) والجريب فروت وعصائر ها

٣) البصل. إذا شعرت بالحموضة ابتعد عن البصل، لأنه يفاقم الحموضة والتجشؤ وحرقة المعدة. استعمل البصل الأخضر او المطبوخ.

٤) المشروبات الغازية: تفاقم مشكلة ارتجاع حمض المعدة.

٥) الأطعمة الغنية بالتوابل. بينت الدراسات أن كثرة التوابل تهيج المريء، ويزيد الشعور بالحرقة.

٦) الأطعمة الدهنية. يتم هضم هذه الأطعمة ببطء، ويزيد ذلك من عملية إنتاج المعدة للحمض. إذا كنت مضطرًا لأكل أطعمة دهنية لابد أن يكون ذلك قبل موعد النوم ببضع ساعات، لأنها تزيد معدل التجشؤ والحرقة.

٧) القهوة. على الرغم من عدم تأكيد الأبحاث لسبب تأثير القهوة على زيادة الحموضة، إلا أن أغلب الاحتمالات تُرجِع السبب إلى الكافيين

٨) الشوكولا. يسبب السيروتونين الذي تسبب إطلاقه الشوكولا خاصة الداكنة استرخاء لعضلة المريء، ويلعب ذلك دورًا في زيادة ارتجاع حمض المعدة.

٩) النعناع. يحتوي النعناع على المنثول الذي يسبب الاسترخاء، ويؤدي ذلك إلى تراخي العضلة المريئية. لذلك عند الشعور بعسر الهضم يفضل شرب الزنجبيل بدلًا من النعناع.



