مواصفات وأسعار نيسان سنترا 2021 المشاركة في مبادرة الإحلال.. صور

تقدم شركة نيسان اليابانية كلا من النسخة صني و سنترا داخل مباردة احلال و تجديد السيارات GOGREEN ، كلاهما ينتمي إلى فئة السيدان، و لكن تأتي سنترا بمواصفات فنية و تصميم خارجي و داخلي مختلف، إلى جانب باقة من التجهيزات.

تأتي نيسان سنترا موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4615 مم، و بعرض 1760 مم، و بارتفاع 146 مم، و بمساحة تخزين تسع إلى 510 لتر، و جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 8.9 لتر/ 100 كم.

و تتسارع السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، و تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.

زودت نيسان سنترا موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 118 حصان، و 154 نيوتن/ متر من عزم الدوران، كما تضم حزمة من وسائل الأمن و السلامة مثل، وسائد هوائية AIR BAGS للمقاعد الأمامية، و مكابح مانعة للانغلاق ABS ، و خاصية التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة و مخرج AUX و CD، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و مقود حركة متعدد المهام، و تكييف هواء مزدوج، و مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا خلفية.

ويبلغ سعر السيارة شيفروليه أوبترا داخل مبادرة احلال و تجديد المركبات في حال السداد النقدي بقيمة :

الفئة الأولى BASE أوتوماتيك بسعر 261.905 جنيه.

الفئة الثانية MIDE أوتوماتيك بسعر 279.095 جنيه.