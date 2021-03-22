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سيارات

مواصفات وأسعار نيسان سنترا 2021 المشاركة في مبادرة الإحلال.. صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:01 ص
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات اسعار نيسان سنترا 2021 المشاركة في مبادرة ا
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صبري طلبه

تقدم شركة نيسان اليابانية كلا من النسخة صني و سنترا داخل مباردة احلال و تجديد السيارات GOGREEN ، كلاهما ينتمي إلى فئة السيدان، و لكن تأتي سنترا بمواصفات فنية و تصميم خارجي و داخلي مختلف، إلى جانب باقة من التجهيزات.

 

تأتي نيسان سنترا موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4615 مم، و بعرض 1760 مم، و بارتفاع 146 مم، و بمساحة تخزين تسع إلى 510 لتر، و جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 8.9 لتر/ 100 كم.

 

 

و تتسارع السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، و تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.

 

زودت نيسان سنترا موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 118 حصان، و 154 نيوتن/ متر من عزم الدوران، كما تضم حزمة من وسائل الأمن و السلامة مثل، وسائد هوائية AIR BAGS للمقاعد الأمامية، و مكابح مانعة للانغلاق ABS ، و خاصية التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

 

و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة و مخرج AUX و CD، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و مقود حركة متعدد المهام، و تكييف هواء مزدوج، و مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا خلفية.

 

ويبلغ سعر السيارة شيفروليه أوبترا داخل مبادرة احلال و تجديد المركبات في حال السداد النقدي بقيمة :

 

الفئة الأولى BASE أوتوماتيك بسعر 261.905 جنيه.

 

الفئة الثانية MIDE أوتوماتيك بسعر 279.095 جنيه.

مواصفات وأسعار نيسان سنترا 2021 المشاركة في مبادرة الإحلال.. صور
مواصفات وأسعار نيسان سنترا 2021 المشاركة في مبادرة الإحلال.. صور
مواصفات وأسعار نيسان سنترا 2021 المشاركة في مبادرة الإحلال.. صور
مواصفات وأسعار نيسان سنترا 2021 المشاركة في مبادرة الإحلال.. صور
مواصفات وأسعار نيسان سنترا 2021 المشاركة في مبادرة الإحلال.. صور
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