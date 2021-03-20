قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور

تعتبر النسخة باترول واحدة من أقوى اصدارات الصانع الياباني نيسان داخل السوق السعودي للسيارات، حيث تضم السيارة العديد من التجهيزات الفنية، إلى جانب انظمة الحماية و التحكم الحركي، بالاضافة إلى باقة من وسائل الرفاهية، و تتميز باترول بتصميمها العملاق، و بأقطاب ثنائية، و شبكة أمامية متعددة المقاطع، و مصابيح أمامية ثنائية الاضاءة.

تستمد باترول 2021 عزمها من محرك 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 275 حصان، و 394 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

كما تأتي بمحرك اخر 8 سلندر سعة 5600 سي سي، قادر على انتاج قوة 400 حصان، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات أيضًا.

و تحتوي السيارة على وسائد هوائية و ستائر الحماية الجانبية، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و حساسات أمامية و خلفية لسهولة الاصطفاف، و نظام متابعة ضغط الاطارات، و نظام الكبح التلقائي، و خاصية التحذير عن مغادرة المسار، و برنامج مراقبة النقاط العمياء، و عجلات رياضية قياس 20 بوصة.





بالاضافة إلى شاشة لعرض الوسائط المتعددة، و مقود حركة متعدد المهام، و نظام ترفيهي مكون من 13 مكبر صوت، و مكييف هواء أوتوماتيكي، و فتحة سقف كهربائية، نظام توفير الوقود ECO mode، و مقاعد جلد، و خاصية تفعيل و ايقاف المحرك بدون مفتاح.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل XE 2021 محرك 4000 سي سي بسعر 196.339 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SE T2 2021 محرك 4000 سي سي بسعر 227.524 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SE PLATINUM CITY 2021محرك 4000 سي سي بسعر 265.639 ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 FULL OPTIONSE FULL OPTION محرك 4000 سي سي بسعر 374.550 ريال سعودي.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 LE PLATINUM CITY 5600 سي سي بسعر 358.039 ريال سعودي.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل NISMO 2021 محرك 5600 سي سي بسعر 688.050 ريال سعودي.