أفضل 5 سيارات عائلية في السعودية موديل 2021.. صور

تتعدد الإصدارات المقدمة داخل أسواق السيارات العالمية، بينما تختلف الرغبة الشرائية من شخص إلى آخر، فالبعض يمكن أن يختار السيارة السيدان أو الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، والتي تتسم بالرحابة والمساحة العائلية.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل 5 سيارات من هذه الفئة داخل الأسواق السعودية للسيارات.

1- تويوتا راش 2021

تحتوي السيارة على حزمة من وسائل الأمن والسلامة مثل انظمة المكابح، و الوسائد الهوائية، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، عزم أقصى للدوران يبلغ 136 نيوتن/متر عند 4200 لفة في الدقيقة، وبسرعة قصوى تقدر بـ 103 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

ويبلغ سعر تويوتا راش موديل 2021 داخل السوق السعودي:

الفئة الأولى أتوماتيك موديل GX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 76.052 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STD 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 712.790 ريال سعودي.

2- تويوتا افانزا 2021

حصلت السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وبعزم أقصى للدوران يقدر بـ 136 نيوتن/متر، عند 4200 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

وتضم 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للسائق والمقعد الأمامي، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD.

تأتي السيارة تويوتا افانزا موديل 2021 بسعر يبلغ قيمة 89.850 ألف ريال سعودي.

3- سوزوكي ارتيجا موديل 2021

تأتي ارتيجا موديل 2021 بعدة مواصفات خاصة بوسائل الأمن والسلامة، إلى جانب التجهيزات الداخلية، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 77 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، و تستمد سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 58.306 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 63.800 ريال سعودي.

4- هوندا CRV موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك بقوة 2400 سي سي، قادر على إنتاج قوة 184 حصان، و244 من عزم الدوران، وبسرعة قصوى قدرها 200 كم/ساعة، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم في مدة زمنية تتراوح بين 8.5 إلى 9 ثوان، وشملت عدة مواصفات خاصة بأنظمة الأمان والرفاهية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هوندا CRV موديل 2021.

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل EX PLUS AWD 2021 محرك 2400 سي سي بسعر 135.597 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOURING AWD 2021 محرك 2400 سي سي بسعر 151.767 ريال سعودي.

5- تويتا برادو 2021

تعتمد برادو على خاصية الدفع الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2.7 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 164 حصان عند 5200 لفة في الدقيقة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 246 نيوتن/متر عند 3900، و تتسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وتقدر الأبعاد الهيكلية بنسبة طول بلغت نحو 4840 مم، وبعرض 1885 ، وبارتفاع قدر بـ 1845.